Обозреватель из США станет наблюдателем на выборах президента России

Стивен Гил уточнил, что пока не знает, в каком регионе будет находиться

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Международный эксперт, специалист в сфере международных отношений, обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил примет участие в президентских выборах в качестве наблюдателя.

В сентябре 2023 года Гил принимал участие в выборах депутатов региональных парламентов в Донецкой Народной Республике в качестве иностранного эксперта.

"Через несколько недель я возвращаюсь в Россию на президентские выборы, чтобы понаблюдать за ними", - сказал Гил в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что пока не знает, в каком именно регионе будет находиться.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.