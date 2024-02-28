Белоруссия считает санкции ЕС и его заявления по выборам как попытки вмешательства

Как сообщили в МИД республики, ведомство изучило "однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран-членов" в связи с состоявшимися выборами

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Белоруссия рассматривает санкции со стороны Евросоюза и его заявления по прошедшим в стране парламентским и местным выборам как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела. Об этом ТАСС заявили в белорусском МИД.

"МИД Беларуси изучены однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран-членов в связи с состоявшимися в нашей стране выборами. Приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций. Все указанные тексты с заранее заготовленными выводами не содержат ничего нового. Рассматриваем их как продолжающиеся безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны", - указали в дипломатическом ведомстве.