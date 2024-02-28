В МИД Белоруссии заявили о сохранении готовности к сотрудничеству с ЕС на площадке МАГАТЭ

В ведомстве отметили также готовность сотрудничать в рамках двустороннего взаимодействия после восстановления соответствующих равноправных инструментов и каналов

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Белоруссия сохраняет готовность к сотрудничеству с Евросоюзом в сфере атомной энергии на площадке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и в рамках двустороннего взаимодействия. Об этом ТАСС заявили в белорусском МИД.

"Беларусь сохраняет готовность к должному сотрудничеству с ЕС в сфере атомной энергетики в международных форматах на площадке МАГАТЭ и в рамках двустороннего взаимодействия после восстановления соответствующих равноправных инструментов и каналов, разрушенных ЕС в одностороннем порядке", - сообщили в дипломатическом ведомстве.