Минск надеется, что после выборов в ЕП в ЕС будут способные к развитию отношений политики

В белорусском МИД отметили, что необходимы более ответственные и здравомыслящие люди

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Белоруссия надеется, что после выборов в Европарламент, которые должны пройти в 2024 году, в Брюсселе появятся политики, способные вернуться к развитию прагматичных отношений с Минском. Об этом ТАСС заявили в белорусском МИД.

"Остается надеяться, что по итогам электоральных кампаний в 2024 году в Брюсселе появятся более ответственные и здравомыслящие политики, которые будут способны вернуться к развитию прагматичных отношений со своими соседями", - отметили в дипломатическом ведомстве.