По словам главы X, "если вы хотите другой политики, голосуйте за других политиков"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США изменит тактику на Украине только после того, как в Вашингтоне сменится власть. Такое мнение выразил Илон Маск в X (ранее Twitter).

"В конце концов, работа ЦРУ заключается в поддержке правительства США, что они делают довольно хорошо. Если вы хотите другой политики, голосуйте за других политиков", - написал он на своей странице.

Таким образом Маск прокомментировал материал газеты The New York Times с сообщениями источников о том, что ЦРУ за последние восемь лет создало сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией. По их сведениям, разведывательное управление предоставляет данные украинцам для целенаправленных ракетных ударов, отслеживает передвижения российских войск и помогает поддерживать шпионские сети. ЦРУ также помогло Киеву подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют в России и по всей Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, отметил, что ЦРУ работало на Украине и до госпереворота в 2014 году, готовя людей для подрывной работы против России.