Белоруссия заявила, что ЕС поддерживает пытающихся свергнуть власть в стране экстремистов

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз осознанно поддерживает и финансирует экстремистов, пытающихся террористическими методами свергнуть власть в Белоруссии. Об этом ТАСС заявили в белорусском МИД.

"Настораживает неприкрытая поддержка Брюсселем исключительно прозападных, русофобских и националистических сил. ЕС должен понимать, что взаимодействие с некоторыми лицами, получающими убежище и внешнее финансирование в Польше и Литве, а также призывающими и осуществляющими доказанную деятельность по свержению законной власти и слому конституционного строя в Беларуси вооруженными или террористическими методами, означает, что Евросоюз осознанно поддерживает преступников, финансирует экстремистов и ориентируется на террористические способы достижения своих целей", - указали в дипломатическом ведомстве.