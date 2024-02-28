Участники съезда депутатов в Приднестровье не намерены просить присоединения к РФ

Зампредседателя Верховного совета региона Галина Антюфеева отметила, что такие слухи распространяют провокаторы

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя Верховного совета (парламента) Приднестровья Галина Антюфеева назвала слухами распространенную комментаторами и СМИ в Молдавии информацию о якобы готовящемся на приднестровском съезде депутатов всех уровней обращении к Москве с просьбой о признании непризнанной республики и вхождении ее в состав России.

"Эти слухи распространяют провокаторы. Такое обращение было бы неуместным, так как еще в 2006 году 97% участников проведенного у нас референдума проголосовали за независимость и сближение с Россией", - сказала Антюфеева корреспонденту ТАСС.

По ее словам, сегодня депутаты намерены обсудить меры противодействия давлению, а также привлечь внимание иностранных посредников к обострению в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. "Надеемся, что на принятые нами решения отреагируют посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию от ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдатели от ЕС и США, которые гарантируют демократию и мир на нашей земле. Мы хотим, чтобы они обратили внимание на недопустимость тех мер, которые принимают власти Молдавии по отношению к нашей республике", - сказала Антюфеева.

Инициатором проведения собрания выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский. В сегодняшнем заседании примут участие около 650 делегатов, представляющие парламент, городские, районные и сельские советы, а также депутаты, которые в 1990 году основали Приднестровье.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.