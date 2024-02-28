В Баку сообщили, что военнослужащий ВС Азербайджана заблудился на границе с Арменией

По данным Минобороны Азербайджана, в настоящее время продолжаются поисковые мероприятия

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий азербайджанской армии заблудился на территории Лачинского района на границе с Арменией из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Утром 28 февраля солдат азербайджанской армии Руслан Панахов, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, сразу же были начаты поисковые мероприятия, которые в настоящее время продолжаются.

Ранее Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании азербайджанского военнослужащего на границе двух стран.