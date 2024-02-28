В Швеции намерены укрепить инфраструктуру в свете вступления в НАТО

По информации газеты Svenska dagbladet, в первую очередь это касается железных дорог, особенно идущих с запада на восток

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Инфраструктура Швеции должна быть укреплена в свете вступления страны в НАТО. В первую очередь это касается железных дорог, особенно идущих с запада на восток, о чем неоднократно упоминалось в докладах комитета обороны, сообщает газета Svenska dagbladet.

Согласно третьей статье НАТО, члены альянса должны выполнять требования в области подготовительных мер по укреплению обороноспособности и обеспечению надежной транспортной системы. Шведская дорожная инфраструктура имеет большое значение для восточных союзников страны по НАТО, отмечает издание.

Речь идет, прежде всего, о сообщении между Швецией, Норвегией и Финляндией, по которому должны оперативно доставляться техника, личный состав и другие важные грузы.

Инфраструктура Швеции приобретает особое значение также в свете шведско-американского договора о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement, DCA), работа над рамками которого продолжается. Соглашение дает американским вооруженным силам право и возможность использовать 17 шведских баз, объектов и военных зон. Эти базы, зоны и объекты расположены по всей Швеции, в том числе в Кируне, Эстерсунде и Лулео на севере страны, Хальмстаде на юго-западе и Роннебю на юге, в Висбю на острове Готланд, Упсале в 70 км от столицы. В списке и военно-морская база Берга на Стокгольмском архипелаге.