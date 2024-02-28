Сенатор-республиканец заявил, что РФ не проиграет в конфликте с Украиной

Рон Джонсон отметил, что задачей США является прекратить ослаблять страну за счет увеличения дефицита бюджета, открытых границ, а также борьбы за полезные ископаемые

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) выразил мнение, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.

"Мы должны смотреть в глаза правде. [Президент РФ Владимир] Путин не проиграет эту войну", - написал он в X (ранее Twitter). В этом контексте задача США, как полагает сенатор, заключается в том, чтобы "прекратить ослаблять Америку за счет увеличения дефицита [бюджета], открытых границ, а также борьбы за полезные ископаемые".

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил после встречи с президентом Джо Байденом, что приоритетом для него является урегулирование кризиса на южной границе страны, а не выделение средств на помощь Украине. В свою очередь лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) отметил, что прекращение оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине приведет к ее поражению.