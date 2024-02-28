28 февраля, 09:00
Палестино-израильский конфликт

Испания готовит санкции против израильских поселенцев за нападения на палестинцев

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес напомнил, что Испания является одной из немногих стран, которые увеличили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании готовит индивидуальные санкции в отношении израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

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"Мы готовим индивидуальные санкции против агрессивных поселенцев на Западном берегу реки Иордан", - отметил глава ведомства. Он напомнил, что Испания является одной из немногих стран, которые не только сохранили, но и увеличили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. "Мы собираемся подготовить гораздо больший пакет [помощи]", - уточнил Альбарес. 

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