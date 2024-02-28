Bild: небольшое число западных военных находится на Украине и помогает ВСУ

По информации газеты, сценарий, при котором западные военнослужащие действительно могут принять участие в военных операциях на Украине, "крайне маловероятен"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Небольшое число военных специалистов из западных стран уже находится на Украине и оказывает поддержку, например в части программирования высокотехнологичного оружия - систем ПВО и крылатых ракет. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По ее данным, сценарий, при котором западные военнослужащие действительно могут принять участие в военных операциях на Украине, "крайне маловероятен". Дипломат из неназванного центральноевропейского государства на вопрос издания, не допускали ли такой вариант Польша или страны Балтии, ответил: "Ни одна из названных вами стран не отправит войска на Украину, пока там бушует война".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС.