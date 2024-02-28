В Приднестровье открылся съезд депутатов для принятия мер против давления Молдавии

В нем принимают участие около 650 делегатов, представляющих Верховный совет, городские, районные и сельские советы, а также депутаты, которые в 1990 году основали республику

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Съезд депутатов всех уровней открылся в Приднестровье, чтобы обсудить меры противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии. В нем принимают участие около 650 делегатов, представляющих Верховный совет (парламент), городские, районные и сельские советы, а также депутаты, которые в 1990 году основали Приднестровье.

"Надеемся, что на принятые нами решения отреагируют посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию - ОБСЕ, Россия, Украина, в том числе США и ЕС, которые гарантируют демократию и мир на нашей земле. Мы хотим, чтобы они обратили внимание на недопустимость тех мер, которые предпринимают власти Молдавии по отношению к нашей республике. Необходимо сохранить мир на нашей земле, чтобы обеспечить все права и свободы нашим гражданам", - сказала корреспонденту ТАСС заместитель председателя Верховного совета Галина Антюфеева.

Она опровергла сообщения в молдавских и зарубежных СМИ о том, что власти Приднестровья, где проживает более двухсот тысяч граждан России, якобы намерены обратиться к Москве с просьбой включить непризнанную республику в состав РФ.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее Тирасполь обвинял власти Молдавии в неправомерном блокировании поставок лекарств и медицинского оборудования в Приднестровье.