Глава ЕК: ЕС нужно подумать об использовании доходов от замороженных активов РФ для Киева

По словам Урсулы фон дер Ляйен, их следует использовать для приобретения военного оборудования для Украины

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместных закупок военного оборудования для Украины", - сказала фон дер Ляйен. По ее мнению, это станет "лучшим использованием этих средств".

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что руководство Евросоюза договорилось разработать меры, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных российских активов для создания фонда помощи Киеву. Этот процесс, как указывает AFP, может занять несколько месяцев.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение ЕК, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года.