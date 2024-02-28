В ООН сообщили, что четверть населения Газы находится в шаге от голодной смерти

Глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам отметил, что если ситуация в анклаве не изменится, то есть "все предпосылки для ее дальнейшего ухудшения"

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Более 570 тыс. жителей сектора Газа находятся "в шаге от голодной смерти", каждый 6-й ребенок в возрасте до двух лет на севере анклава страдает от острого недоедания и истощения. Об этом заявил глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

"По меньшей мере 576 тыс. человек в Газе - четверть населения - находятся в шаге от голода; каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет в северной части сектора Газа страдает от острого недоедания и истощения", - заявил он. Раджасингхам также отметил, что если ситуация в анклаве не изменится, то есть "все предпосылки для ее дальнейшего ухудшения". "Мы повторяем наш призыв к прекращению огня", - отметил представитель ООН. "Если ничего не будет сделано, мы опасаемся, что массовый голод в Газе будет практически неизбежен", - подчеркнул он. Кроме того, по словам эксперта, недостаток питания, перенаселенность и сложное санитарное положение могут "создать условия для распространения инфекционных заболеваний".

Ранее эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Университета Джонса Хопкинса сообщили, что в случае более длительной и интенсивной войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в ближайшие шесть месяцев в анклаве могут погибнуть еще около 85 тыс. человек. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, если стороны конфликта достигнут немедленного и продолжительного прекращения огня в секторе Газа, а также пресекут распространение инфекционных заболеваний, то за шесть месяцев могут умереть порядка 6,5 тыс. человек. При этом если ситуация в анклаве не изменится, то около 58 тыс. человек могут погибнуть. Число смертей рискует вырасти до 66 тыс. при распространении инфекционных заболеваний, например холеры.

21 февраля Минздрав палестинского анклава сообщил, что с октября 2023 года, когда началась израильская операция, в секторе Газа погибли минимум 29,3 тыс. человек.