ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане в ответ на ракетный обстрел

По данным ЦАХАЛ, было зафиксировано порядка 10 ракет, которые перелетели из Ливана в северную часть Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала 10 ракет, которые перелетели на израильскую территорию из Ливана, и нанесла ответные удары по районам запуска снарядов и военным объектам шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"Ранее сегодня прозвучали сирены в районе [города] Кирьят-Шмона на севере Израиля. Было зафиксировано порядка 10 ракет, которые перелетели из Ливана в северную часть Израиля. Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила несколько ракет", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по складу оружия и военным объектам "Хезболлах" в районе Рамье на юге Ливана", - продолжили военные. Кроме того, "ЦАХАЛ нанес удары по местам запуска ракет в Ливане", добавили в пресс-службе.

"Кроме того, ночью ЦАХАЛ нанес удар по объекту по производству оружия "Хезболлах" в районе [населенного пункта] Хирбет-Сельма", сообщили также в армейском ведомстве.

Ранее пресс-служба дважды проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северной части Израиля.