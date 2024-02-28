Филиппины считают, что победа Трампа на выборах в США не изменит политику Вашингтона в АТР

Посол Филиппин в США Хосе Мануэля Ромуальдеса ранее заявил, что Манила внимательно следит за президентской гонкой в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американская политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе не претерпит кардинальных изменений в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла Филиппин в Соединенных Штатах Хосе Мануэля Ромуальдеса.

По данным агентства, один из "близких советников" Трампа проинформировал филиппинского посла, что для изменения стратегии США в регионе нет причин.

Ранее Ромуальдес заявил в интервью Reuters, что Филиппины внимательно следят за президентской гонкой в Соединенных Штатах и будут рассматривать любую смену американского руководства как возможность для укрепления альянса между странами.

21 ноября 2023 года президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший заявил, что филиппинские и американские военные начали совместное патрулирование в морском и воздушном пространстве ЮКМ. Страны проводят совместные военные маневры, в том числе ежегодные крупномасштабные учения Balikatan. По словам филиппинского лидера, подобные патрули - это только часть мероприятий, которые были согласованы ВС двух стран.