Тирасполь заявил, что давление Молдавии превращает Приднестровье в гетто

По словам председателя Верховного совета Приднестровья Александра Коршунова, власти Молдавии используют экономику как способ политического давления нарушая основополагающие права человека, закрепленные в международных документах

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного совета (парламента) Приднестровья Александр Коршунов призвал международное сообщество не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны властей Молдавии.

"От имени народа Приднестровья обращаемся ко всем нашим партнерам и международным структурам, которые имеют влияние на должностных лиц Молдавии, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья. Не допустить превращения Приднестровья в резервацию или гетто 21 века", - сказал Коршунов выступая на открывшемся в Тирасполе съезде депутатов всех уровней, на котором планируется принять меры противодействия давлению Кишинева. По его словам, власти Молдавии используют экономику как способ политического давления нарушая основополагающие права человека, закрепленные в международных документах.

"Ряд предприятий, на которых работают сотни человек, вынуждены сегодня остановиться, блокируется ввоз лекарств и продовольствия из стран СНГ. Люди уже ощутили повышение цен и нехватку медпрепаратов. Запреты на ввоз медоборудования вообще за гранью человеческого понимания", - сказал Коршунов.

Ранее Министерство экономического развития Приднестровья привело данные, согласно которым в январе таможенные платежи в бюджет снизились на 18%, просел торговый оборот. Как ожидается, годовой ущерб от действий Молдавии может составить от $12 млн до $30 млн, вырастут цены, будет нанесен удар по социальной сфере.

Съезд утвердил повестку дня, в которой всего два вопроса: обсуждение ситуации, сложившейся в Приднестровье, и принятие обращения к международным организациям с просьбой о помощи.