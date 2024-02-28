"Он действительно серьезно?" Западные СМИ об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам состоявшейся 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. По его словам, государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в конфликте. Его заявления столкнулись с критикой как в России, так и в других странах. Реакция мировых СМИ на высказывание французского лидера — в подборке ТАСС

Великобритания

Газета The Daily Telegraph: "Изменение риторики французского президента не прошло незамеченным. Его дипломатические советники уже привыкли рвать на себе волосы от некоторых его необдуманных предложений. Было ли это тщательно спланировано или это очередной пример действий Макрона не по сценарию? В любом случае сейчас французский лидер трансформировался из сторонника мирных отношений с Россией в главного в Европе поджигателя войны. <...> Но, учитывая почти единогласный отказ от его предложения, Макрон снова может оказаться в изоляции".

Евросоюз

Европейское издание Politico: "Россия предупредила НАТО о неизбежной войне, если Запад введет войска на Украину. Лидеры стран альянса спешат дистанцироваться от предложения президента Франции о том, что они могли бы отправить войска на помощь Киеву".

Портал Euractiv: "Лидеры ЕС холодно отреагировали на высказывания Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. Ни одна страна ЕС или НАТО, присутствовавшая на конференции в понедельник, открыто не выразила интереса или намерений отправить солдат на Украину".

Франция

Газета Le Figaro: "Слова президента Франции вызвали гневную реакцию по всей Европе. Макрон оказался в изоляции".

Журнал GEO: "Слова Макрона о возможности отправки сухопутных сил на Украину вызвали залп критики и опровержений со стороны глав стран Запада. Эмманюэль Макрон поджег фитиль свечи, а Европа ее задувает. Западные союзники, кажется, были застигнуты врасплох внезапным натиском Макрона и поспешили потушить костер, разожженный французским президентом".

Германия

Газета FAZ: "Франция не смогла выделить для Украины ни одного танка Leclerc, и теперь французский президент заговорил об отправке сухопутных войск. Предложение Макрона равносильно тому, что Франция и (неназванные) другие европейские страны вступают в войну против обладающей ядерным оружием и все еще сильной сверхдержавы России без прикрытия со стороны Вашингтона. Он действительно серьезно? [Президент России Владимир] Путин, наверное, с удовольствием посмотрел бы пресс-конференцию Макрона, если бы не был в это время на хоккее".

Газета Handelsblatt: "Позиция президента Франции никоим образом не соответствует крайне скудным поставкам вооружений из Парижа. Тот, кто упоминает сухопутные войска, но даже не в состоянии предоставить достаточное количество оружия, действует не в интересах Украины или Запада, как он утверждает, — он действует лицемерно".

Журнал Der Spiegel: "[Канцлер Германии] Олаф Шольц покинул место проведения конференции в Париже, не сделав ни одного заявления. <...> О решающем совместном немецко-французском выступлении в один из самых кризисных периодов со времен окончания Второй мировой войны не идет речи".

Газета Berliner Zeitung: "Встреча глав европейских государств и правительств в Париже должна была послать сигнал о единстве и непоколебимой солидарности с Украиной. По ее итогам осталось лишь сильное раздражение".

Италия

Газета La Stampa: "Идея Макрона о западных войсках на Украине звучит не очень убедительно для его партнеров. США, ЕС, НАТО, Великобритания, Германия, Испания, Швеция и Италия отвергли это предложение".

Газета La Repubblica: "Макрон поднимает градус столкновения с Россией обещанием конкретной помощи Киеву. Французский лидер допустил возможность, которая до сих пор оставалась непреодолимой красной линией. Его сразу осадил Белый дом. Против высказались участники встречи по Украине в Париже — Испания, Польша, Швеция. Но самый заметный раскол произошел в оси "Париж — Берлин". Германский канцлер Олаф Шольц закрыл эту тему для обсуждения".

Нидерланды

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS): "Эксперт по безопасности Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер рассматривает заявление Макрона как "пробный шар". Он не исключает, что войска НАТО войдут на Украину, если с Россией будет заключено мирное соглашение, согласно которому часть Украины останется российской. Участие же войск НАТО в боевых действиях эксперт считает невозможным".

Газета De Volkskrant: "Своим заявлением Макрон главным образом хотел послать Москве сильный стратегический сигнал <...>. Макрон пытается повлиять на расчеты Кремля. Это шаг вперед в риторике, за которым, возможно, позже последует шаг вперед в действиях. Французы — стратегические мыслители. Они понимают, что нужно что-то делать, и не согласовывают подобные заявления с американцами".

Информационный портал NL Times: "Пока "преждевременно говорить об отправке солдат на Украину", заявил генерал Онно Эйхельсхейм, командующий Вооруженными силами Нидерландов. Он добавил, что следует "оставить все возможности открытыми". Генерал считает, что французский президент хотел перечислить все варианты действия в качестве тем для обсуждения, но конкретно этот вариант следует рассматривать как крайне маловероятный".

Венгрия

Газета Nepszava: "Глава французского государства нарушил табу <...>. Предложение Макрона, возможно, было своего рода проверкой. Политических обещаний поставить Киеву оружие и боеприпасы предостаточно, но линия фронта — это неумолимое настоящее".

Журнал Vilag gazdasag: "Впервые кто-то так открыто заявил о желании Запада отправить войска для поддержки слабеющих ВСУ. Подобный шаг означал бы прямое вмешательство в российско-украинский [конфликт], чего западные страны до сих пор хотели избежать. Соединенные Штаты после заявления Макрона сообщили, что не намерены вводить войска на Украину".

Австрия

Австрийское агентство печати: "Перспектива боевых операций НАТО на Украине не просматривается, это совершенно нереально и в них не было бы ничего полезного, считают военные эксперты Австрии. По их мнению, слова французского лидера лишь порождают неопределенность. Сигналы "должны быть убедительными, чтобы иметь какой-либо эффект". Заявление Макрона, очевидно, не станет таким сигналом".

Газета Standard: "Макрон нарушает табу, говоря о сухопутных войсках Запада на Украине. Угроза французского президента отправить своих солдат [в зону вооруженного конфликта на Украине] — это прежде всего послание Путину. Вступят ли ЕС и НАТО в [конфликт] на Украине? Маловероятно. Тем не менее от заявления Макрона уже нельзя отмахнуться. Оно было неумелым".

Швейцария

Газета Blick: "Некоторые обещания хуже отказов. То, которое едва не дал Эмманюэль Макрон в понедельник, <...> несет в себе больше опасностей, чем надежд".

Румыния

Влиятельный публицист Ион Кристою (cristoiublog.ro): "В Европе существует сильная усталость от [конфликта] на Украине. <...> Если французы услышат, что их посылают на фронт, то они скажут: да пошел он к черту, этот [президент Украины Владимир] Зеленский! Таким образом, усталость превращается во враждебность. <...> Безответственное заявление [Макрона] повысило уровень враждебности по отношению к участию Европы в конфликте и, хотел он того или нет, оказало большую помощь Путину".

Газета Adevarul: "Если этот призыв [Макрона] воплотится в реальность, то мир сможет попрощаться с надеждами, порожденными идеологией благосостояния, которую создал ЕС и защищает НАТО".

Бывший министр иностранных дел Адриан Северин: "Пытаясь быть воинственнее, чем [президент США Джо] Байден, Макрон написал хронику собственного провала: провала попытки создать армию Евросоюза на украинском поле битвы".

США

Телеканал CNN: "Президент Франции Эмманюэль Макрон открыто обсуждает возможность отправки европейских войск на Украину, чтобы помочь Киеву выиграть в противостоянии с Россией. Это может привести к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй мировой войны".

Газета The Wall Street Journal: "Французский президент Эмманюэль Макрон раздвигает границы того, как далеко Европа готова пойти в своей поддержке Украины, вызывая раздражение у некоторых союзников относительно возможности — хоть и отдаленной — отправки туда войск. Ремарки Макрона были отходом от той сдержанности, которую демонстрировали западные союзники. Без Вашингтона у руля Макрон попытался заполнить вакуум лидерства, однако его попытка показать России силу сыграла против него".

Агентство Bloomberg: "Европейские лидеры отвергли перспективу отправки военных на Украину, что подрывает обещание президента Франции Эмманюэля Макрона сделать все возможное, чтобы не дать России победить. Комментарии Макрона способствовали возникновению стратегической двусмысленности. Такой шаг, однако, напрямую втянул бы НАТО в борьбу с Россией".

Газета The New York Times: "Провокационный комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину вызвал предупреждение Кремля и поторопил европейских лидеров дистанцироваться от этого предложения. Обсуждение возможного наземного вмешательства со стороны стран — членов НАТО, которое большинство аналитиков считает маловероятным, затмило более насущные вопросы о дефиците военной техники Киева на фронте. Отрицательное отношение европейских лидеров к идее Макрона привело к замешательству по поводу единства альянса и спровоцировало вопрос, стоит ли рассматривать его слова как пустую угрозу".

Газета Politico: "На данный момент вероятность того, что та или иная западная страна направит войска на Украину, не равна нулю, но близка к тому. Франция может решить направить войска, не заручившись поддержкой США, но это маловероятный сценарий, поскольку союзники хотят выступать единым фронтом".

Газета USA Today: "Лидеры НАТО решительно отвергли предложение президента Франции о том, что западные войска могут в конечном итоге воевать вместе с украинскими военнослужащими. Быстро лопнувший "пробный шар" Макрона продемонстрировал опасения, что успехи России на Украине подтолкнут Москву к угрозе прифронтовым восточноевропейским государствам, когда миллиарды долларов крайне необходимой американской помощи Киеву остаются заблокированными в Конгрессе США".

Южная Корея

Агентство Yonhap: "Заявление президента Франции вызвало бурю критики и опровержений в стране и за ее пределами. США, ФРГ, Италия, Испания, Швеция, Чехия поспешили заявить, что не рассматривают отправку сухопутных войск. Предложение Макрона говорит о появлении трещин в антироссийском западном фронте".

Япония

Газета Nikkei: "Заявление Макрона отражает ощущение кризиса в связи с конфликтом на Украине, конца которому не видно, однако эти слова нельзя списывать на простую оговорку".

Агентство Kyodo: "Истинный замысел высказывания президента Макрона неизвестен, но его намеки на возможность отправки войск на Украину вызвали опасения эскалации конфликта с Россией. Вопрос отправки войск всегда был полностью табуирован, поскольку неизбежно привел бы к полномасштабной войне в Европе".

Индия

Телеканал IndiaTV: "Комментарии Макрона соответствуют его репутации дипломатического разрушителя, который любит нарушать табу и бросать вызов традиционному мышлению. Отказавшись исключить возможность вступления западных войск на Украину, Макрон бросил вызов преобладающему мнению, что такой шаг приведет к серьезной эскалации риска глобальной войны между НАТО и Россией. Его комментарии могут оказаться пророческими и проложить путь к более широкому прямому участию Запада в конфликте на Украине против РФ. Но они также рискуют подорвать то самое, что Макрон стремился укрепить на встрече в Париже, — единство среди западных союзников Украины".

ОАЭ

Общеарабская газета Asharq Al-Awsat: "Мысли об отправке европейских войск на Украину до недавнего времени считались табу. Главная причина — западные страны стремились лишить Россию повода для расширения масштабов операции, которая могла бы перерасти в войну с НАТО. Теперь это табу, возможно, вот-вот рухнет".

Австралия

Газета The Australian: "Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска НАТО на Украину, сразу отвергнутое Белым домом, высветило растущий раскол среди участников альянса. Они, похоже, не знают, стоит ли обострять противостояние, в котором Украина, вероятно, не сможет одержать победу в одиночку".

Вещательная корпорация ABC: "Очевидно, НАТО стремится избежать эскалации конфликта с Россией и втягивания в масштабную войну с РФ, обладающей ядерным оружием. Сейчас НАТО предоставляет Украине только нелетальную помощь и поддержку, такую как медикаменты, униформа и зимнее снаряжение, но некоторые члены альянса отправляют оружие и боеприпасы по собственному желанию, на двусторонней основе или группами. Решение об отправке войск и их размещении на Украине на длительный срок потребовало бы совершенно других транспортных и логистических решений, возможностями для реализации которых обладают, вероятно, только США, Великобритания, Франция, Германия, а также, предположительно, Италия, Польша или Испания".

Телеканал SBS: "Европейские военные тяжеловесы Германия и Польша спешно подтвердили, что не будут отправлять войска на Украину, с таким же заявлением выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако сам факт обсуждения возможности отправки военных из стран НАТО на Украину является, конечно, очень важным новым фактором".

Канада

Телеканал CTV: "Западные страны выступили против предложения президента Франции, но лишь озвучив эту идею, французский лидер приоткрыл дверь для возможности ее дальнейшего обсуждения. Наблюдается эскалация напряженности, хотя Канада и другие страны НАТО совершенно ясно дали понять, что выступают против настроений, поддерживаемых Макроном".

Колумбия

Новостной портал RCN: "Президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал "землетрясение" в Европе, не исключив возможность направления западных сухопутных войск для поддержки Украины".