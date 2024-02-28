Reuters: Британия, ФРГ и Швеция рассматривают возможность открытия посольств в КНДР

По данным агентства, в Пхеньяне находятся представители германского МИД, они "осматривают территорию немецкого посольства вот уже два дня"

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Дипведомства Великобритании, ФРГ и Швеции рассматривают возможность открытия посольств в КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов этих стран.

По его данным, в настоящее время в Пхеньяне находятся представители германского МИД. Они "осматривают территорию немецкого посольства вот уже два дня", сказал агентству представитель внешнеполитического ведомства ФРГ, отметивший, что решение о возобновлении работы диппредставительства еще не принято. Как заявил представитель британского МИД, Великобритания, закрывшая посольство в КНДР в мае 2020 года, также пытается направить группу дипломатов в Пхеньян. "Мы ведем переговоры с правительством КНДР через посольство в Лондоне с целью подготовки визита в ближайшее время технико-дипломатической группы", - уточнил он.

Специальный посланник Швеции по делам Корейского полуострова Питер Семнеби сказал Reuters, что на пути возможного возвращения шведских дипломатов в Пхеньян достигнут определенный прогресс, однако отказался сообщить подробности, ссылаясь на деликатность вопроса. "Есть некоторое движение, и мы надеемся, что сможем вновь сравнительно скоро открыть наше посольство", - добавил он.

Как сообщало ранее агентство Yonhap, в КНДР прибыл начальник департамента МИД ФРГ по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихому океану Мартин Тюммель, первый за четыре года западный дипломат высокого ранга, посетивший страну. По информации агентства, о визитах подобного уровня не сообщалось с января 2020 года, когда границы КНДР были закрыты из-за пандемии.

В июле 2023 года КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В праздновании годовщины окончания Корейской войны также приняла участие китайская делегация, которую возглавлял член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.

Во второй половине 2023 года активизировались двусторонние обмены РФ и КНДР. В октябре состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. 15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.