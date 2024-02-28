СМИ: в Польше задержали двоих журналистов из Украины за использование БПЛА

Через несколько часов задержанных отпустили

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Польская полиция задержала двух журналистов из Украины в районе границы с Белоруссией за незаконное использование беспилотника и съемку железнодорожных объектов. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По его данным, задержание было произведено вечером во вторник. Представившиеся журналистами газеты "Украинская правда" были доставлены в местное отделение полиции, где прошел их допрос. Стражи порядка также обыскали их автомобиль и конфисковали карты памяти из всей аппаратуры. Задержанные пояснили, что готовили для своей газеты материал "о польской торговле с Россией через Белоруссию".

Через несколько часов задержанные были отпущены. Как сообщает телеканал, это произошло после вмешательства посла Украины в Польше Василия Звырыча.