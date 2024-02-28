Байден намерен подписать указ, запрещающий передачу данных из США в другие страны

В сообщении Белого дома отмечается, что указ президента затрагивает наиболее личную и конфиденциальную информацию американцев

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду подпишет указ, запрещающий передачу данных из Соединенных Штатов в некоторые страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Байден издаст указ о защите конфиденциальных личных данных американцев от использования в своих целях странами, вызывающими обеспокоенность. Указ, который является самым значительным из всех принятых президентом мер по защите данных американцев, дает генеральному прокурору полномочия предотвращать широкомасштабную передачу персональных данных американцев в страны, вызывающие обеспокоенность, и обеспечивает гарантии в отношении других действий, которые могут дать этим странам доступ к конфиденциальным данным американцев", - говорится в сообщении.

"Указ президента затрагивает наиболее личную и конфиденциальную информацию американцев <...>. Злоумышленники могут использовать эти данные для слежки за американцами (в том числе военнослужащими), проникать в их личную жизнь и передавать эти данные другим продавцам информации и иностранным спецслужбам", - также отмечается в сообщении Белого дома.