NYT: запрещающий передачу данных указ Байдена будет направлен против России и пяти стран

Речь идет о Венесуэле, Иране, Китае, КНДР и Кубе

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Указ президента США Джо Байдена, запрещающий передачу персональных данных из Соединенных Штатов, будет направлен против России, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР и Кубы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации американского президента.

По ее информации, Байден в среду подпишет указ, который должен запретить передачу конфиденциальных данных шести странам. Президент США уполномочит Минюст подготовить правила, ограничивающие продажу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев России, Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР и Кубе, а также любым организациям, связанным с этими странами, пишет газета. Ограничения также коснутся финансовой информации, биометрических данных и других видов информации, которые могут идентифицировать личность, а также они затронут конфиденциальную информацию, связанную с правительством.