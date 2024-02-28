Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к РФ

В проекте резолюции отмечается, что это связано с усилением давления Молдавии

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к России. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты.

В документе в адрес Совета Федерации и Государственной думы содержится просьба "о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе".

В нем также содержатся обращение в адрес генерального секретаря ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем, а также содействия возобновлению полноценного диалога между двумя берегами Днестра.

Инициатором проведения съезда выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский. В сегодняшнем заседании принимают участие свыше 600 делегатов, представляющих парламент, городские, районные и сельские советы, а также депутаты, которые в 1990 году основали Приднестровье.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.