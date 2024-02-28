Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в разрушении переговорного процесса

Виталий Игнатьев отметил, что переговорный процесс в формате "пять плюс два" начали разрушать еще в октябре 2019 года, когда молдавский представитель сорвал подписание итогового протокола заседания переговорщиков

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Оказывая давление на Приднестровье, власти Молдавии преднамеренно вводят в кризис переговорный процесс, разрушая его. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, выступая на открывшемся в Тирасполе съезде депутатов всех уровней, на котором планируется принять меры противодействия давлению Кишинева.

"За 30 лет были подписаны почти две сотни договоренностей, Кишинев принял на себя международные обязательства решать все вопросы путем переговоров. <...> Что мы видим сегодня? Международный механизм и диалог уже пятый год искусственно заморожены. Причем никто из участников не выходит из переговоров", - сказал Игнатьев. По его словам, переговорный процесс в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) начали разрушать еще в октябре 2019 года, когда молдавский представитель сорвал подписание итогового протокола заседания переговорщиков.

"А впоследствии при поддержке отдельных западных участников находились разные надуманные поводы на запускать полноценную работу формата", - добавил Игнатьев.

Последняя официальная встреча в формате "пять плюс два" прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Позже препятствием назывались отношения между Кишиневом и Киевом. Тирасполь настаивает на безоговорочном возобновлении переговоров, что поддерживается также в Москве. Ранее миссия ОБСЕ в Молдавии также признала, что пауза в диалоге стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.