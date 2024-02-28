В Приднестровье заявили, что мир не может игнорировать призыв съезда по давлению Молдавии

Они принимаются делегатами и депутатами, избранными в ходе свободных выборов всем населением непризнанной республики, отметил глава МИД Виталий Игнатьев

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество не может проигнорировать призыв съезда депутатов всех уровней Приднестровья остановить давление со стороны Молдавии. Об этом заявил, выступая перед его делегатами, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

"Решения текущего съезда не могут быть проигнорированы международным сообществом, поскольку они принимаются делегатами и депутатами, избранными в ходе свободных выборов всем населением нашей республики. Такие полномочия - это и большая честь, и большая ответственность, поскольку от решений зависит политическая траектория страны", - сказал Игнатьев.

Участники открывшегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к России, ООН, ОБСЕ, ЕС, другим странам и международным организациям, говорится в проекте резолюции, который получили для ознакомления депутаты.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее Тирасполь обвинял власти Молдавии в неправомерном блокировании поставок лекарств и медицинского оборудования в Приднестровье.