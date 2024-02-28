Министр юстиции Мали: миссия ООН не смогла справиться с угрозами в сфере безопасности

Мамаду Кассоге отметил, что ситуация с безопасностью улучшилась благодаря скоординированным действиям Вооруженных сил Мали при поддержке стратегических партнеров

НАЙРОБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) за десятилетия так и не смогла побороть террористическую угрозу. Об этом заявил министр юстиции и прав человека Мали Мамаду Кассоге на сессии Совета по правам человека в Женеве.

"Десятки лет нашу страну терзают террористические группировки, что является главной причиной нарушения прав человека в Мали. За это время миссия ООН - МИНУСМА - так и не смогла обеспечить безопасность в стране, хотя это было ее главным предназначением, из-за плохой координации с местными властями. Именно поэтому власти Мали призвали завершить миссию", - сказал он.

Он отметил, что в результате ситуация с безопасностью улучшилась благодаря скоординированным действиям Вооруженных сил Мали при поддержке стратегических партнеров. Кассоге добавил, что межнациональный диалог, начатый властями страны после выхода из Алжирского соглашения, призван решить проблему на внутреннем уровне.

Как сообщили в декабре 2023 года представители МИНУСМА, действие ее полномочий в республике прекратилось. В июне прошлого года Совет Безопасности (СБ) ООН по требованию правительства Мали единогласно принял резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состояла в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Однако минувшим летом правительство Мали заявило, что МИНУСМА не справилась со своей задачей и должна покинуть страну. На тот момент миссия насчитывала более 15 тыс. военнослужащих. С момента основания миссии в Мали погибли около 300 ее сотрудников.