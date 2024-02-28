Дело об убийстве в мае 2023 года в Абхазии гражданина Турции направили в суд

По подозрению в совершении этого преступления задержан гражданин Азербайджана Ниджат Дадашов

СУХУМ, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Абхазии направила обвинительное заключение по делу об убийстве в Сухуме в мае 2023 года гражданина Турции и направила в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

23 мая 2023 года в центре Сухума был убит гражданин Турции и ранено четверо местных жителей, находившихся рядом с местом происшествия. 29 мая того же года по подозрению в совершении этого преступления был задержан гражданин Азербайджана Ниджат Дадашов.

"Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Дадашова в совершении умышленного убийства по найму общеопасным способом, т. е. по п. "е" и "з" ч. 2 ст. 99, ч. 1 ст. 217 УК Республики Абхазия. Дадашов вину в совершении умышленного убийства общеопасным способом признал, он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах уголовного дела, расследованного прокуратурой Сухума, Дадашов, "действуя по найму лидера иностранной преступной группировки "Халил АЕ", прибыл на территорию Республики Абхазия с целью умышленного убийства членов преступной группировки "Далтон" за денежное вознаграждение в размере $60 тыс.".

По материалам дела, днем 23 мая в Сухуме Дадашов из пистолета Glock-19 калибра 9х19 мм произвел не менее 11 выстрелов в направлении гражданина Республики Турция, по уточненным анкетным данным - Эмирджана Иылмаза, который стоял у входа в парикмахерскую. Изначально в данных прокуратуры было указано, что был убит Айдын Ахмет.