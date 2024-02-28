Лавров заявил, что обороноспособность Мали продолжает укрепляться благодаря усилиям России

Глава МИД РФ отметил важность подготовки кадров на территории Российской Федерации для малийских Вооруженных сил

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и Мали активно взаимодействуют в военно-технической сфере, обороноспособность республики укрепляется благодаря подготовке кадров малийских Вооруженных сил на территории РФ и поставкам российской техники. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

"У нас <...> активно осуществляется взаимодействие в военной и военно-технической сфере, и мы видим, как обороноспособность Мали укрепляется благодаря и работе наших инструкторов, и подготовке кадров на территории Российской Федерации для малийских Вооруженных сил, и благодаря, конечно же, поставкам российской техники", - сказал он.

Лавров на прошлых переговорах с малийским коллегой заявил, что Россия 19 января 2023 года передала Мали вторую партию авиационной техники в целях борьбы с террористами. Кроме того, российский министр подчеркнул, что Москва и Бамако планируют дальнейшие шаги по поставкам вооружения и военной техники.