В Приднестровье заявили, что Санду проигнорировала семь приглашений возобновить переговоры

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что требование возобновить переговоры должно быть включено в документы съезда

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду проигнорировала семь приглашений возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, выступая перед делегатами съезда депутатов всех уровней Приднестровья, который планирует принять контрмеры из-за давления со стороны Молдавии.

"Президент Вадим Красносельский направил семь приглашений президенту Молдавии возобновить прямые переговоры. Ответа получено не было. Требование возобновить переговоры должно быть включено в документы съезда. Оно не может быть проигнорировано мировым сообществом", - сказал Игнатьев. Участники съезда депутатов намерены обратиться за помощью к России, ООН, ОБСЕ, ЕС, другим странам и международным организациям.