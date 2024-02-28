СМИ: кабинет безопасности Израиля 29 февраля обсудит сделку с ХАМАС

По информации The Times of Israel, стороны конфликта обсуждают подготовленное США предложение о паузе в боевых действиях в Газе на протяжении шести недель

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Кабинет безопасности, в который входят министры силового блока правительства Израиля, соберется в четверг вечером в комплексе Минобороны в Тель-Авиве для обсуждения усилий по продвижению к сделке с правящим в секторе Газа радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщила радиостанция Kan.

Газета The Times of Israel утверждает, что стороны конфликта обсуждают подготовленное США предложение о паузе в боевых действиях в Газе на протяжении шести недель. В течение этого срока предполагается, что радикалы отпустят около 40 заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем около 400 палестинских заключенных. Вместе с тем радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило утром 28 февраля, что движение ХАМАС дало "в основном отрицательный ответ" на эту инициативу.

По информации газеты The Washington Post, на прошлой неделе директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ознакомил в ходе консультаций в Париже представителей Египта, Израиля и Катара с новым предложением Вашингтона по сделке насчет освобождения заложников из сектора Газа. Издание уточнило, что предложение состоит из трех ключевых пунктов: значительное увеличение объема гуманитарной помощи, предоставляемой жителям анклава, постепенное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере сектора, а также достижение договоренностей по освобождению заложников.

23 и 24 февраля в столице Франции состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. 28 января AFP проинформировало, что Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телекомпания NBC тогда сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузу в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу.

По информации Kan, 25 февраля военный кабинет министров Израиля принял решение направить израильскую "делегацию специалистов" в Катар для продолжения переговоров по сделке насчет освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

Атака ХАМАС на Израиль

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Первое гуманитарное перемирие

22 ноября 2023 года движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных ХАМАС 7 октября.