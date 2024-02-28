Глава МИД Мали заявил, что военное сотрудничество с РФ позволило укрепить безопасность

Абдулайе Диоп отметил, что в настоящее время армия Мали "имеет возможность защищать свою территорию" и республике необходимо далее работать с Россией

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Мали с Россией в военной сфере позволило укрепить безопасность западноафриканской республики. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп на пресс-конференции после двусторонних переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сотрудничество с Россией способствовало обеспечению безопасности, наш потенциал был укреплен, и мы видим результаты", - указал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, в настоящее время армия Мали "имеет возможность защищать свою территорию" и республике необходимо далее работать с РФ.

"Мы рады, что Россия обеспечивает подготовку наших специалистов, но надо диверсифицировать [связи], в частности за счет экономики. Хорошим отношениям должна соответствовать хорошая торговля и экономическое сотрудничество", - заключил Диоп.

Российская сторона неоднократно подтверждала, что Москва нацелена на дальнейшее укрепление взаимодействия с Бамако в военно-технической сфере. Так, Лавров указывал на факт того, что у двух стран "установились дружественные, доверительные связи" и Россия выражает готовность "их развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, военно-технической области, в сфере образования, науки и культуры".