ВС Израиля отчитались о сбросе с воздуха 160 контейнеров с помощью на юге сектора Газа

По данным ЦАХАЛ, были сброшены продуктовые наборы, медицинское оборудование и запасы топлива для обеспечения деятельности иорданского полевого госпиталя в Хан-Юнисе в дополнение к гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о совместной гуманитарной акции в секторе Газа с участием Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, США и Франции, в рамках которой с воздуха были сброшены 160 контейнеров с продовольствием и медицинским оборудованием для жителей южной части палестинского анклава.

"В рамках сотрудничества Израиля и Иордании, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и США [была осуществлена] операция по сбросу с воздуха 160 контейнеров с продовольствием и медицинским оборудованием для жителей юга сектора Газа. Соответственно, за последние два дня около 160 контейнеров были сброшены с воздуха примерно в 17 различных локациях вдоль южного побережья сектора Газа с использованием американских, египетских, эмиратских, французских и иорданских самолетов", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в рамках мероприятия были сброшены продуктовые наборы, медицинское оборудование и запасы топлива для обеспечения деятельности иорданского полевого госпиталя в Хан-Юнисе (город на юге сектора Газа - прим. ТАСС) в дополнение к гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа", - продолжили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.