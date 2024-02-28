Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана планов нападения на Армению

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Азербайджан не имеет планов нападения на Армению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

"[Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого. Во-первых, откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Все это - часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны, связанной с тем, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению", - сказал Алиев, слова которого приводит государственное агентство АзерТАдж.