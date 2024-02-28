28 февраля, 12:06,
обновлено 28 февраля, 12:32

Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам президента Азербайджана, иначе Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если в течение года права его делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Читайте также
Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ из-за оспаривания ее полномочийТурция намерена добиваться возвращения полномочий Азербайджана в ПАСЕМИД Турции призвал ПАСЕ восстановить полномочия азербайджанской делегации

"Как вам известно, мы приняли решение не участвовать в сессиях этой структуры (ПАСЕ - прим. ТАСС), потому что если у нас нет права высказать свою позицию, то почему мы должны быть там? Если в течение года права нашей делегацию не будет восстановлены, то мы можем всерьез рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы", - сказал Алиев, слова которого приводит государственное агентство АзерТАдж. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы