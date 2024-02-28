Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ

По словам президента Азербайджана, иначе Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если в течение года права его делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

"Как вам известно, мы приняли решение не участвовать в сессиях этой структуры (ПАСЕ - прим. ТАСС), потому что если у нас нет права высказать свою позицию, то почему мы должны быть там? Если в течение года права нашей делегацию не будет восстановлены, то мы можем всерьез рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы", - сказал Алиев, слова которого приводит государственное агентство АзерТАдж.