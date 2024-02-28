В ХАМАС призвали палестинцев силой добиваться права молиться в Аль-Аксе в Рамадан

Глава политбюро движения Исмаил Хания считает единственно приемлемым решением ситуации с допуском мусульман в мечеть "сохранение статус-кво"

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев, проживающих в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, силой добиваться от израильских властей права молиться в мечети Аль-Акса с первого дня священного для мусульман месяца Рамадан, который, по данным арабских астрономов, выпадает в 2024 году на период с 11 марта по 9 апреля. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

"Мы призываем палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу приходить на молитву в мечеть Аль-Акса с первого же дня Рамадана как по одиночке, так и группами, чтобы в итоге прорвать блокаду вокруг нее", - подчеркнул Хания, добавив, что единственно приемлемым решением ситуации с допуском мусульман в мечеть он считает "сохранение статус-кво". "Наш народ продолжит защищать свои мечети, церкви и иные святыни при помощи всех существующих форм сопротивления", - пообещал глава политбюро ХАМАС.

Ситуация с мечетью Аль-Акса вновь обострилась в преддверии наступления Рамадана. 18 февраля источник в правительстве Израиля сообщил ТАСС о том, что власти еврейского государства ограничат допуск палестинцев с Западного берега на Храмовую гору на время Рамадана. По информации источника, "ограничения на вход на Храмовую гору введены для арабов из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) - [допущены будут] только лица в возрасте старше 60 лет, дети младше 10 лет и не более 15 тыс. человек".

После того, как данное решение вызвало негодование палестинской общественности, советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в своем заявлении 20 февраля подчеркнул, что власти Израиля дадут возможность мусульманам молиться в Рамадан в мечети Аль-Акса, однако в рамках определенного порядка и с соблюдением критериев доступа. Он также отметил, что Израиль воюет с террором, но не с мусульманским миром и не с палестинским гражданским населением. "Израиль всегда с уважением относится ко всем религиям и обеспечивает полную свободу вероисповедания для всех - как для иудеев, христиан, мусульман, так и для верующих других религий. Как и всегда, мусульманам будет дана возможность молиться в Рамадан в мечети Аль-Акса", - написал он.