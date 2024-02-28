Боррель пропустил дискуссию о безопасности ЕС в Европарламенте из-за проблем со здоровьем

Вместо него выступил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель из-за проблем со здоровьем пропустил слушания на сессии в Европарламенте в Страсбурге по одному из ключевых направлений своей деятельности - вопросам обеспечения безопасности Евросоюза.

"К сожалению, я был вынужден пропустить дебаты в Европейском парламенте в связи с небольшими проблемами со здоровьем. Доктора посоветовали мне отложить публичные мероприятия на несколько дней. Спасибо еврокомиссару по антикризисному управлению Янезу Ленарчичу, который выступил вместо меня", - написал Боррель в X (ранее Twitter).