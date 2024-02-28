Бербок запланировала в Берлине трехстороннюю встречу с коллегами из Армении и Азербайджана

Глава МИД ФРГ сделает заявление для прессы в начале дискуссии

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок проведет в Берлине в течение дня встречу с армянским и азербайджанским коллегами, которые прибыли на переговоры. Об этом сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"В рамках мероприятия Бербок встретится с обоими министрами иностранных дел для двусторонних переговоров, также запланированы трехсторонние переговоры. И министр сделает заявление для прессы в начале этой трехсторонней дискуссии", - сказал он.

Ранее в загородной резиденции МИД ФРГ началась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.