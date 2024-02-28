Участники саммита ФСЭГ в Алжире обсудят стабильность мировых рынков газа

Алжирский министр энергетики и шахт Мухаммед Аркаб заявил, что сотрудничество между странами-производителями будет одной из основных тем повестки дня

РАБАТ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники предстоящего в Алжире VII саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) обсудят вопросы сотрудничества основных стран-производителей, чтобы обеспечить стабильность мировых рынков газа. Об этом сообщил алжирский министр энергетики и шахт Мухаммед Аркаб.

По его словам, целью обсуждения станет "обеспечение стабильности мировых рынков газа и преодоление трудностей, связанных со спросом на этот чистый энергетический ресурс на следующий период". "Сотрудничество между странами-производителями будет одной из основных тем повестки дня саммита, - сказал глава ведомства, заявление которого передало Алжирское радио. - Дискуссии будут сосредоточены на изучении механизмов этого сотрудничества с целью обеспечения глобальной энергетической безопасности".

Седьмая встреча глав государств и правительств стран ФСЭГ состоится в Алжире 2 марта. Генеральным секретарем ФСЭГ является представитель Алжира Мухаммед Хамель. Предыдущий саммит ФСЭГ прошел в феврале 2022 года в Дохе.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Сейчас ее членами являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Эти страны контролируют около 70% мировых запасов газа, 51% мирового экспорта СПГ и 52% поставок газа по трубопроводам.