Тирасполь надеется на дипломатическую поддержку РФ в урегулировании отношений с Молдавией

Россия является ответственным гарантом в урегулировании приднестровского конфликта, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Приднестровья надеются на дипломатическую поддержку России в урегулировании отношений с Молдавией. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, комментируя итоги съезда депутатов всех уровней, на котором было принято решение обратиться за помощью к Москве.

"Во-первых, речь идет об обращении с просьбой оказать дипломатическую поддержку Приднестровью. Мы говорим, что Россия - это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта", - сказал Игнатьев. Он напомнил, что российские миротворцы поддерживают безопасность на берегах Днестра, а также, что Москва участвует в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

"Мы рассчитываем, что Россия будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тыс. граждан РФ и сотен тысяч соотечественников. Все эти люди надеются, что Россия продолжит активное участие в переговорах. Хочу отметить, что все эти меры экономического давления реализуются [Кишиневом] на фоне отказа Молдовы от участия в переговорном процессе. Формат "пять плюс два" фактически заморожен молдавской стороной, от встреч на уровне высшего руководства она также отказывается", - отметил глава МИД.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.