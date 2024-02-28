В Вильнюсе будут выплачивать €10 тыс. новым сотрудникам полиции из-за их нехватки

Разовая выплата будет положена выпускникам специализированных высших учебных заведений, учебных заведений профессиональной подготовки, а также лицам, выслушавшим в них начальный курс

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Власти столицы Литвы пытаются сократить дефицит полицейских, предлагая новым сотрудникам разовую выплату в размере €10 тыс. Предложение об этом утвердил консенсусом горсовет Вильнюса.

Разовая выплата будет назначаться выпускникам специализированных высших учебных заведений, учебных заведений профессиональной подготовки, а также лицам, выслушавшим в них начальный курс. Деньги они смогут получить при условии подписания контракта, по которому будут обязаны отслужить в столичной полиции не менее пяти лет.

На 2024 год на эти цели в бюджете муниципалитета предусмотрено €500 тыс. По данным властей Вильнюса, городу не хватает около 400 полицейских.