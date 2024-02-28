В Михаловце пройдет заседание кабминов Словакии и Украины

Оно состоится 11 апреля, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо

БРАТИСЛАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совместное заседание правительств Словакии и Украины пройдет 11 апреля в городе Михаловце на востоке Словакии. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Сейчас мы с мэром города Михаловце Мирославом Дуфинцем подыскиваем достойное помещение для этой встречи", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства Словакии.

Во вторник он проинформировал, что на предстоящей встрече "речь пойдет о совместных проектах двух стран, проектах, которые очень важны для Украины". Словакия, по его словам, будет продолжать оказывать этой стране интенсивную гуманитарную и гражданскую помощь. Премьер также напомнил, что Братислава на государственном уровне отказалась от направления оружия и боеприпасов на Украину, однако власти республики "не будут создавать никаких препятствий" для коммерческих поставок.