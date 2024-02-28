Вучич заявил, что декларация саммита по Украине не включает антироссийские тезисы

Президент Сербии добавил, что в документе нет санкций

БЕЛГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, принимающий участие в проходящем в Тиране саммите Украина - Юго-Восточная Европа, заявил о том, что из итоговой декларации были исключены пункты, касающиеся необходимости дальнейшего противодействия России в регионе.

"На протяжении всего вчерашнего дня, всю ночь и утро до недавнего времени продолжались разговоры о той декларации, которую составляли европейцы, украинцы и все остальные. Для нас это, конечно, всегда непросто", - сказал сербский лидер журналистам, добавив, что Сербия не разделяет позиции по негативному влиянию России в регионе. "Тогда я заявил, что если большинство из вас видит это так, то давайте добавим и тех, чье негативное влияние видим мы, и когда они услышали, кого мы так воспринимаем, то убрали эту часть", - уточнил он.

"В документе нет санкций, они не упоминаются, что для нас важно, не упоминается российское негативное влияние, если не ошибаюсь. Я этого требовал и из-за нашего военного нейтралитета и сказал об этом, о том, что мы тут единственная страна, которая не хочет и не будет присоединяться к НАТО, [после чего] они на меня странно посмотрели. Ну и хорошо, наш народ знает почему - мы должны придерживаться декларации нашего парламента и позиции нашего Совета национальной безопасности", - указал Вучич.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.