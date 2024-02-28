Байден отправился в центр имени Уолтера Рида для прохождения медосмотра

Как уточнили представители президента США, позднее будет опубликован письменный отчет об осмотре

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отправился в центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для прохождения регулярного медосмотра.

"Я еду в Уолтер Рид для прохождения медосмотра", - привел слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Как уточнили представители Байдена, позднее в среду будет опубликован письменный отчет об осмотре.

В феврале 2023 года было опубликовано заключение лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера. Из отчета следовало, что здоровье Байдена полностью позволяет ему исполнять обязанности президента США без каких-либо ограничений.

Ранее на этой неделе телеканал Fox News сообщил, что член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) призывает отстранить Байдена от должности из-за вопросов, связанных с его способностью исполнять обязанности президента.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.