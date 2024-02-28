Япония выплатила $467 млн в виде компенсаций жителям за шум вокруг американских баз

По данным газеты Mainichi, американская же сторона не выплатила ничего, несмотря на соответствующие запросы со стороны Токио

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии за последние десятилетия выплатило порядка 70,4 млрд иен (около 467,4 млн долларов) людям, проживающим вблизи американских военных баз, в качестве компенсаций за шум от полетов авиации. Об этом говорится в официальном ответе кабинета министров на запрос депутата ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии.

Американская же сторона, как отмечается, не выплатила ничего, несмотря на соответствующие запросы со стороны Токио, пишет газета Mainichi.

Многочисленные иски в разное время были поданы жителями районов вблизи пяти американских баз: Кадена и Футэмма на Окинаве, Ёкота-Ацуги в префектуре Канагава, Ивакуни в префектуре Ямагути, а также Ёкота вблизи Токио. Первый такой иск был подан, как отмечается, около 50 лет назад.