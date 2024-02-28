28 февраля, 14:28 Спецслужба Грузии заявила о задержании гражданина страны властями Южной Осетии

Служба госбезопасности страны сообщила, что ведомство известило об инциденте международных партнеров и сопредседателей Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье