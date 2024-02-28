Спецслужба Грузии заявила о задержании гражданина страны властями Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 28 февраля. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что власти Южной Осетии задержали гражданина страны вблизи села Тахтисдзири Карельского муниципалитета.
"С момента получения информации об указанном инциденте Служба госбезопасности активизировала горячую линию, которой оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что спецслужба известила об инциденте международных партнеров Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.