ЦАХАЛ заявил о задержании 3,4 тыс. подозреваемых в терроризме на Западном берегу

Из них 1,5 тыс. связаны с ХАМАС, заявили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября 2023 года задержали на Западном берегу реки Иордан 3,4 тыс. подозреваемых в причастности к террористической деятельности, 1,5 тыс. из них подозреваются в связях с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"К настоящему времени с начала войны [в секторе Газа 7 октября 2023 года] в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) было задержано 3,4 тыс. разыскиваемых [по подозрению в причастности к террористической деятельности] лиц, 1,5 тыс. из которых связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на 28 февраля было задержано 10 разыскиваемых подозреваемых. Операции проводились, в частности, в городах Калькилья и Дженин, где в ходе действий военных "беспилотник атаковал вооруженного террориста, обнаруженного в этом районе", продолжили в армии. В ходе ночных рейдов "потерь с израильской стороны нет", отметили военные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.