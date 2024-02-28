Бельгия заявила о выделении €200 млн на срочную закупку снарядов для Украины

На эту сумму можно приобрести до 50 тыс. артиллерийских снарядов, сообщил премьер королевства Александер Де Кроо

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Бельгия объявила о выделении €200 млн на срочную закупку для Украины снарядов калибра 155 мм за пределами Евросоюза в поддержку инициативы о совместных закупках, выдвинутой Чехией. Об этом сообщил премьер королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы можем дать президенту Украины то, что он просит, - снаряды, - заявил он. - Бельгия выделяет €200 млн в рамках чешской инициативы о закупках снарядов за рубежом для поддержки Украины. Больше снарядов поступит в ближайшие недели".

По словам Де Кроо, на эту сумму можно приобрести до 50 тыс. артиллерийских снарядов.

Он подчеркнул, что инициативу Чехии о совместных закупках западными странами снарядов калибра 155 мм для Украины уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция. Ожидается, что первые снаряды по этой линии могут поступить на Украину в конце марта.

ЕС не выполнил данное Украине обещание предоставить в период с марта 2023 года по начало февраля 2024 года 1 млн снарядов. Как ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС к концу марта сможет довести количество переданных Киеву снарядов до 524 тыс., а отметки в 1 млн снарядов, по ее словам, ЕС должен достичь к концу 2024 года.