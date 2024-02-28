Пашинян: заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при организации

Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, отметил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. Заморозка отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа.

"Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы безопасности. Следовательно, с учетом этих обстоятельств, ОДКБ, вопреки собственным обязательствам, согласно которым должна была продемонстрировать соответствующую позицию по вопросу безопасности Армении, делает противоположное, считает Пашинян.

"Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остается?" - сказал глава кабмина Армении в ходе парламентского часа.