Израиль и Чехия подписали соглашение об обслуживании мобильных радаров MADR

Предполагается, что на поддержание их работоспособности в течение предстоящих 20 лет будет затрачено примерно $187 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Израиль в течение предстоящих 20 лет обеспечит обслуживание восьми находящихся в чешской армии мобильных радаров MADR (EL/M-2084 MMR). Соглашение об этом подписали представители министерств обороны обеих стран, сообщило информационное агентство CTK.

Сервисное обслуживание радаров, включая проведение замены вышедших из строя деталей, обеспечит производитель радаров - израильская государственная компания Elta Systems. Их жизненный цикл, согласно агентству, рассчитан до сентября 2044 года. Предполагается, что на поддержание их работоспособности в предстоящие десятилетия будет затрачено около 4,3 млрд крон (примерно $187 млн).

Израиль заключил в 2019 году контракт на 3,5 млрд крон (около $160 млн) на поставку восьми радаров Чехии. Последний из них республика получила в декабре 2023 года. Они заменили находившиеся в ее армии российскую радиолокационную технику, срок эксплуатации которой, согласно агентству, был значительно превышен.

Израильские радары, как проинформировали СМИ ранее, обеспечивают контроль над воздушным пространством на высотах от 100 до 3 000 метров. Компания Elta Systems является создателем системы ПВО "Железный купол", прикрывающей сейчас небо Израиля.